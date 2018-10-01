البحوث الإسلامية تكشف عن 8 صدقات لا تحتاج إلى دفع المال

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه أرشدنا إلى ثماني صدقات ليست بالإنفاق ولا تكلفك مالًا.



وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الصدقات التي لا تحتاج إلى دفع المال، هي: «السلام على النبي –صلى الله عليه وسلم، التسبيح، والتحميد، والتهليل بقول لا إله إلا الله، والتكبير بقول الله أكبر، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وصلاة ركعتي الضحى».



واستشهد بما ورد في صحيح مسلم، أن رسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: «يُصْبِحُ عَلى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحدِكُمْ صَدَقةٌ: فكُلُّ تَسْبِيحةٍ صدقَةٌ، وكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَكْبِيرةٍ صدقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمعْرُوفِ صَدقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنكَرِ صدقَةٌ. وَيُجْزِيءُ مِنْ ذلكَ ركْعتَانِ يَرْكَعُهُما منَ الضُّحَى».

