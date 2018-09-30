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مرأة

الحل الأمثل لتجاعيد الوجه والرقبة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:37 م
صدى البلد
ريهام قدري
أكدت الدكتورة نجلاء سالم، استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام أن عملية شد الوجه أو شد الرقبة باستخدام الخيوط هي أحدث التقنيات المتبعة لعلاج تجاعيد الوجه، وتعد الخيوط من الوسائل الفعالة جدًا من مستحضرات التجميل، وذلك لاستعادة شباب الوجه، كما تعتبر الطريقة المُثلى لإزالة وتقليل التجاعيد وترهلات الوجه وترهلات الرقبة.

وقالت الدكتورة نجلاء سالم، إن طريقة شد الوجه والرقبة بالخيوط من الوسائل غير الجراحية والآمنة جدًا، وتعتمد على إدخال خيوط رفيعة للغاية في الأنسجة الدهنية تحت بشرة الوجه مباشرة بواسطة إبر دقيقة فيبدو جلد الوجه مشدود.

وأضافت الدكتورة نجلاء سالم أن من ضمن المميزات لعملية شد الوجه وشد الرقبة بالخيوط أنه لا يتم استعمال مشرط فى عملية شد الوجه بالخيوط لذا يعتبر تدخل جراح التجميل في أدنى حد، وتعتبر طريقة شد الوجه أو شد الرقبة باستخدام الخيوط من الطرق الأحدث وغير المؤلمة فى نفس الوقت مع غيرها من طرق شد الوجه والتي تحتاج إلى تدخل جراح التجميل.

وأشارت الدكتورة نجلاء سالم إلى أن طبيب الجلدية يقوم بالتعاون مع جراح التجميل بتحديد مكان ومسار الخيوط تحت الجلد والأماكن المراد شدها في الوجه أو في الرقبة باستخدام قلم خاص وهي عملية سريعة جدًا وتستغرق من 5 الى 10 دقائق للمناطق الصغيرة أما شد الوجه وشد الرقبة بالكامل باستخدام الخيوط قد تستغرق ساعة كحد أقصى.

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