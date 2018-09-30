محافظ كفرالشيخ يكرم متحدي إعاقة لابتكاره كرسي متحرك لنقل المرضى

كرّم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، حسن فتحي مرسى الدخاخنى، من متحدي الإعاقة، ومقيم بقرية المثلث، بمركز الرياض؛ لابتكاره أحدث كرسي متحرك لرفع ونقل المرضى، والذى منحته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا براءة اختراع رقم (28349).



وقال محافظ كفر الشيخ، إن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمبتكرين والمخترعين والموهوبين والمتميزين، باعتبارهم شركاء في رسم خريطة المستقبل للأجيال القادمة .



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الشهرى، اليوم الأحد، والذي عقد برئاسة المحافظ، وأمانة سر المهندس راضي أمين، السكرتير العام وبحضور محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء أسامة شلبي، مساعد مدير الأمن، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية ورؤساء المصالح الحكومية.