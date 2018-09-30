صندوق الإسكان: طرح 120 ألف شقة ضمن الإعلان العاشر

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل، إن الصندوق طرح الإعلان الثامن الذي اشترك فيه أكثر من 400 ألف عميل، ويتضمن مجموعة من الشقق الجاهزة ذات الكراسة الحمراء، وتم تسليمها لأصحابها بالفعل، وبعض الشقق ذات الكراسات الزرقاء التي يتم تسليمها علي مدد زمنية محددة بعد تسديد ثمنها على أقساط ربع سنوية، وقد تسلم عدد كبير منهم شققهم الخاصة.



وأوضحت خلال لقاء تليفزيوني علي فضائية إكسترا نيوز، أنهم يقومون بتسليم حوالي 10 آلاف عميل شهريا، ويعملون علي تسليم كل الحاجزين في لائحة الانتظار بكل المدن الجديدة.



وأشارت، إلى أن الإعلان العاشر يتضمن 120 الف وحدة سكنية، لتوفير سكن لكل مواطن تنطبق عليه الشروط، مؤكدة أن الصندوق أنشئ من قبل الدولة لتوفير أكبر عدد من الوحدات للمواطنين.