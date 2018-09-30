تعرف على مواعيد 16 مباراة نارية في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

تستأنف مباريات الجولة الثانية من دورى أبطال أوروبا هذا الأسبوع بين يومي الثلاثاء 2\10 والأربعاء 3/10 وفيما ويعرض موقع "صدى البلد " مواعيد مباريات الجولة الثانية والقنوات الناقلة .
مباريات اليوم الأول الثلاثاء الموافق 2\10\2018:
المجموعة الأولى
- أتلتيكو مدريد الإسباني × كلوب بروج البلجيكى
– بروسيا دورتموند الألمانى × موناكو الفرنسى
فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.
المجموعة الثانية
-توتنهام هوتسبير الانجليزى × برشلونة الإسباني
– ايندهوفن الهولندى×انتر ميلان الإيطالى
فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة .
المجموعة الثالثة
- ليفربول الإنجليزى × نابولى الإيطالى فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة
- باريس سان جيرمان الفرنسى × النجم الأحمر الصربى فى تمام الساعة 18:55 بتوقيت القاهرة
المجموعة الرابعة
- لوموكوتيف موسكو الروسى × شالكة الألمانى فى تمام الساعة 18:55 بتوقيت القاهرة
– بورتو البرتغالى × جالطة سراى التركى فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة
مباريات اليوم الثاني الأربعاء الموافق 3\10\2018 :
المجموعة الخامسة
- بايرن ميونخ الألمانى × أياكس أمستردام الهولندى
– ايك أثينا اليونانى × بنفيكا البرتغالى
فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.
المجموعة السادسة
-هوفنهايم الألمانى × مانشستر سيتى الإنجليزى فى تمام الساعة 18:55 بتوقيت القاهرة.
– ليون الفرنسى × شاختار دونيتسك الأوكرانى فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.
المجموعة السابعة
- روما الايطالى × فيكتوريا بلزن التشيكى
– ريال مدريد الإسباني×سيسكا موسكو الروسى
فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.
المجموعة الثامنة
- يوفنتوس الإيطالى × يانج بويز السويسرى
– مانشستر يونايتد الإنجليزى×فالنسيا الإسباني
فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.