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رياضة

تعرف على مواعيد 16 مباراة نارية في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:30 م
صدى البلد
أحمد هاني
تستأنف مباريات الجولة الثانية من دورى أبطال أوروبا هذا الأسبوع بين يومي الثلاثاء 2\10 والأربعاء 3/10 وفيما ويعرض موقع "صدى البلد " مواعيد مباريات الجولة الثانية والقنوات الناقلة .

مباريات اليوم الأول الثلاثاء الموافق 2\10\2018:

المجموعة الأولى 

- أتلتيكو مدريد الإسباني × كلوب بروج البلجيكى
– بروسيا دورتموند الألمانى × موناكو الفرنسى 
فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.

المجموعة الثانية 
-توتنهام هوتسبير الانجليزى × برشلونة الإسباني
– ايندهوفن الهولندى×انتر ميلان الإيطالى 
فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة .

المجموعة الثالثة 
- ليفربول الإنجليزى × نابولى الإيطالى فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة 
- باريس سان جيرمان الفرنسى × النجم الأحمر الصربى فى تمام الساعة 18:55 بتوقيت القاهرة

المجموعة الرابعة 
- لوموكوتيف موسكو الروسى × شالكة الألمانى فى تمام الساعة 18:55 بتوقيت القاهرة
– بورتو البرتغالى × جالطة سراى التركى فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة

مباريات اليوم الثاني الأربعاء الموافق 3\10\2018 :
المجموعة الخامسة 
- بايرن ميونخ الألمانى × أياكس أمستردام الهولندى 
– ايك أثينا اليونانى × بنفيكا البرتغالى 
فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.
المجموعة السادسة 
-هوفنهايم الألمانى × مانشستر سيتى الإنجليزى فى تمام الساعة 18:55 بتوقيت القاهرة. 
– ليون الفرنسى × شاختار دونيتسك الأوكرانى فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة. 

المجموعة السابعة
- روما الايطالى × فيكتوريا بلزن التشيكى 
– ريال مدريد الإسباني×سيسكا موسكو الروسى 
فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.

المجموعة الثامنة 
- يوفنتوس الإيطالى × يانج بويز السويسرى 
– مانشستر يونايتد الإنجليزى×فالنسيا الإسباني 
فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.
تعرف على مواعيد 16 مباراة نارية في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا
تعرف على مواعيد 16 مباراة نارية في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

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