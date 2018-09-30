تعرف على مواعيد 16 مباراة نارية في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

تستأنف مباريات الجولة الثانية من دورى أبطال أوروبا هذا الأسبوع بين يومي الثلاثاء 2\10 والأربعاء 3/10 وفيما ويعرض موقع "صدى البلد " مواعيد مباريات الجولة الثانية والقنوات الناقلة .





مباريات اليوم الأول الثلاثاء الموافق 2\10\2018:





المجموعة الأولى





- أتلتيكو مدريد الإسباني × كلوب بروج البلجيكى

– بروسيا دورتموند الألمانى × موناكو الفرنسى

فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.





المجموعة الثانية

-توتنهام هوتسبير الانجليزى × برشلونة الإسباني

– ايندهوفن الهولندى×انتر ميلان الإيطالى

فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة .





المجموعة الثالثة

- ليفربول الإنجليزى × نابولى الإيطالى فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة

- باريس سان جيرمان الفرنسى × النجم الأحمر الصربى فى تمام الساعة 18:55 بتوقيت القاهرة





المجموعة الرابعة

- لوموكوتيف موسكو الروسى × شالكة الألمانى فى تمام الساعة 18:55 بتوقيت القاهرة

– بورتو البرتغالى × جالطة سراى التركى فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة





مباريات اليوم الثاني الأربعاء الموافق 3\10\2018 :

المجموعة الخامسة

- بايرن ميونخ الألمانى × أياكس أمستردام الهولندى

– ايك أثينا اليونانى × بنفيكا البرتغالى

فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.

المجموعة السادسة

-هوفنهايم الألمانى × مانشستر سيتى الإنجليزى فى تمام الساعة 18:55 بتوقيت القاهرة.

– ليون الفرنسى × شاختار دونيتسك الأوكرانى فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.





المجموعة السابعة

- روما الايطالى × فيكتوريا بلزن التشيكى

– ريال مدريد الإسباني×سيسكا موسكو الروسى

فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.





المجموعة الثامنة

- يوفنتوس الإيطالى × يانج بويز السويسرى

– مانشستر يونايتد الإنجليزى×فالنسيا الإسباني