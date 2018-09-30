محافظ جنوب سيناء يفوض رؤساء المدن لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة

أكد محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، ضرورة رجوع هيبة الدولة من خلال تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تقنيين الأراضي، ما دامت تضر بالصالح العام مع مراعاة التنبيه على المواطنين الذين صدرت لهم قرارات إزالة عن طريق مجلس المدينة وذكر أسباب الإزالة والإعلان عنها، مشيرا إلى ضرورة معاينة الطلبات الخاصة بتقنين الأراضي التي تم استكمال اوراقها حتى يتسنى للمحافظة إجراء اللازم بشأنها.



كما فوض اللواء شوشة رؤساء المدن في إصدار أي قرار إزالة مؤكدا على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة فور صدورها في وجود التأمين اللازم من أفراد الأمن، بناء على التنسيق بين رئيس مجلس المدينة ومدير الأمن.



وذكر خلال الاجتماع أنه وردت إليه شكاوى عديدة من أبناء رفح والشيخ زويد بخصوص التعويضات مؤكدا علي ضرورة تخفيف المعاناه عن المواطنين في تلك الإجراءات، ووضع آلية محكمة للصرف تقطع الطريق علي من تسول له نفسه استغلال المواطنين، مع محاسبة من يثبت أنه متورط في مثل هذه الأفعال، مشددًا على ضرورة النظر في تظلمات المواطنين بخصوص التعويضات والتأكد من صحتها.