اليوم .. انطلاق منتدى الاستثمار الأردني المصري بعمان

تنطلق بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الاثنين، أعمال منتدى الاستثمار الأردني المصري والدورة العشرين لمجلس الأعمال الأردني المصري المشترك.



ويبحث المنتدى، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين، والذي سيفتتحه وزير الدولة الأردني لشئون الاستثمار مهند شحادة، العلاقات الاقتصادية الأردنية المصرية بمختلف القطاعات وإيجاد السبل الكفيلة لتطويرها على مستوى مؤسسات القطاع الخاص.



وذكرت جمعية رجال الأعمال الأردنيين - في بيان /الأحد/ - أن المنتدى سيتخلله ثلاث جلسات عمل تهدف إلى عرض أهم الفرص الاستثمارية في الأردن ومصر، وسيتحدث عدد من أعضاء الجمعية من كلا الطرفين خلال جلسات العمل المنعقدة حول إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز سبل التعاون بين البلدين.



وأكد رئيس مجلس الأعمال الأردني - المصري حمدي الطباع، أن مجلس الأعمال الذي تأسس عام 1985 مع جمعية رجال الأعمال المصريين يعمل على تسهيل وبحث المعوقات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين.



وأشار الطباع إلى أن المجلس سيعمل على رفع توصياته إلى حكومتي البلدين للعمل على زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين والتي بلغت ما يقارب المليار دولار كاستثمارات مصرية بالمملكة يقابلها 2 مليار دولار وحجم استثمارات أردنية في مصر والتي جاءت بالمرتبة الـ 23 ضمن الدول المستثمرة في مصر.



من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس الأعمال المصري الأردني المهندس علي عيسى، أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطورا ملحوظا سواء على مستوى التجارة أو الاستثمارات المشتركة.