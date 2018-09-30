أحمد موسى يدعو المواطنين للتجاوب مع مبادرة القضاء على فيروس سي

دعا الإعلامي أحمد موسى المواطنين للمشاركة فى مبادرة الرئاسة للمسح الطبى الخاص بفيروس سى ، قائلا "انزل اكشف مش لازم تكون مريض اطمن على نفسك وخد شهادة تثبت إنك معافى".



وأضاف موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «المسح الطبي سينفذ على 3 مراحل ابتداء من أكتوبر حتى أبريل المقبل، وسيتم فحص 50 مليون مواطن»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يتابع إجراءات تنفيذ المسح مع المسؤولين المعنيين.



وأوضح موسى: «المرحلة الأولى ستبدأ في جنوب سيناء ومرسى مطروح وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة ودمياط والقليوبية والفيوم وأسيوط من أكتوبر حتى نوفمبر».



وأشار إلى أنه بعد عامين ستعلن مصر أنها خالية من فيروس سى، كأول دولة فى العالم تنجح فى القضاء على فيروس سى.