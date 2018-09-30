محمود بدر: إغلاق فوري للحضانات حال ثبوت تدريسها لمناهج متطرفة

قال النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، إن هناك ترحيبا واهتماما من وزارة التضامن بشأن إغلاق الحضانات التي تدرس المناهج المتطرفة.



وأضاف "بدر"، خلال مداخلة هاتفية، بالإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أنه سوف يتم تشكيل لجنة من وزارة التضامن بالتعاون مع جميع المديريات التابعة لها بهدف مراجعة كافة المناهج التي تُدرس بالحضانات، مؤكدا: «من يثبت أنه بيدرس المناهج المتطرفة سوف يصدر له إغلاق فوري إذا كان غير مرخص، وإذا كان مرخص هيتم إسناد الإدارة لحضانات أخرى ليس لها علاقة بهذا النشاط».



وأشار إلى أن هناك أكثر من 6 آلاف حضانة غير مرخصة، معلنا أنه تم تدشين خط ساخن للإبلاغ عن الحضانات غير المرخصة التي تقوم بتدريس المناهج بعيدا عن أعين الدولة.