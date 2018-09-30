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ديني

المفتي يوضح كيفية اختيار الزوج .. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:25 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الشرع الحنيف أمر بالبحث عن أخلاق كلٍّ من الخاطبين والمبادئ المستقرة في أسرتيهما.

وأضاف «علام»، خلال حلقة برنامج «مع المفتي» المُذاع على فضائية «الناس»، أن الأساس في تكوين الأسرة هو حُسْن الاختيار وهو الضمان الحقيقي للنجاح في الحياة الزوجية، كما تدل التجربة الإنسانية على ذلك.

وأوضح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أرشد النساء وأولياءهن إلى أساس اختيار الأزواج على أساس الخُلق والدين بقوله: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» رواه الترمذي (1084)، وابن ماجة (1967) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-.

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