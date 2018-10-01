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ديني

تعرف على روشتة شرعية تحميك من السحر وأعمال السحرة.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:02 ص
السحر
السحر
أمل فوزي
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- أرشدونا في نصوص الكتاب والسُنة الشريفة إلى طرق الحماية من السحر ومن الشرور عامة.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «كيف أحمي نفسي من السحر؟»، أن السحر وإن كان موجودًا إلا أنه كالمرض ، فالوقاية منه والشفاء مما يحدث بسببه سهل ويسير، بالتعوذات التي وردت في كتاب الله عز وجل وسُنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وفي أدعية الصالحين -رضي الله تعالى عنهم- ومجرباتهم، مثل الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين والأدعية المأثورة .

وأضاف: وذلك أن يرقي المسلم نفسه بما هو مشروع من المعوذتين والفاتحة وآية الكرسي ونحو ذلك، فإن السحر من كيد الشيطان، وكيد الشيطان ضعيف كما ورد في قوله تعالى: «إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا» الآية 76 من سورة النساء، منوهًا بأن كيد الشيطان ضعيفًا، تعنى أنه يزول أثره بما علمنا الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- من رقى شرعية.

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