تثبيت سعر الدولار الجمركي بمطار القاهرة عند 16 جنيها

تسلمت جمارك مطار القاهرة الدولي، قرار المالية باسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركـي على معدلاته الحالية، 16 جنيها بداية من غدا الاثنين أول أكتوبر ولمدة شهر.



ويأتي قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي اتساقـا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية، وحالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصرى.



يذكر أن الوزارة أعلنت في أول سبتمبر 2018 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى 30 سبتمبر.