رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة: مصر أنجزت بنية تحتية في كثير من المجالات خلال الفترة الأخيرة



وقال الدكتور أشرف منصور - في كلمته خلال احتفالية نظمتها الجامعة الألمانية بالقاهرة لاستقبال وفد ألماني رفيع المستوى من كبرى الشركات الألمانية العالمية في مجالي الهندسة والعمارة بالتعاون مع غرفة المهندسين بولاية بادن فورتمبرج بألمانيا بحضور الدكتور هشام منصور وزير قطاع الأعمال والسفير الألماني بالقاهرة جورج لوى - إن "السوق المصري واعد للإنتاج والتصنيع، ولدينا 100 مليون مواطن، والقرارات الجريئة التصويبية لتحرير سعر الصرف أدت لزيادة الإنتاج المحلى بمقدار 17%، ونريد زيادتها إلى أكثر من ذلك"، مؤكدًا ضرورة دعم الإنتاج المحلي في مقابل الاستيراد.





وأضاف أن البنك الألماني أكد أن الجنيه المصري أقوى بنسبة 20% مما هو عليه، وأن التقارير تؤكد أن معدل الاقتصاد عالي وسيكون معدل النمو 4%، وأن إجراءات تحرير سعر الصرف أعطى معدلات نمو وفقًا للشهادات العالمية.





وأشار رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إلى أن مصر بها أشياء تميزها عن الدول الأخرى لأنها بوابة إفريقيا وتم انتخاب مصر رئيس الاتحاد الإفريقى عام 2019 وهذه آلية للانطلاق لأفريقيا، فضلًا عن ثقلها وحجم السكان بين الدول العربية، لافتًا إلى ألمانيا دولة محورية في أوروبا، وإذا تم التعاون بين الدولتين يمكنه فعل الكثير لإفريقيا التي سيصل تعداد سكانها إلى نحو 2.5 مليار مواطن خلال عام 2050، ويمكن إنتاج الصناعات المطلوبة في مصر ونقلها إلى القارة السمراء لتكون سوق ونقطة انطلاق.





واعتبر الدكتور أشرف منصور أن الفرصة مواتية الآن لتعاون اقتصادي قوي بين صر وألمانيا، وأن الجامعة الألمانية بالقاهرة ترحب بشركائها بولاية بادن فورتمبيرج والسفارة الألمانية بالقاهرة، وأنه تم إهداء قانون الاستثمار باللغة الألمانية للمستثمرين لتنشيط الاستثمار وأن الجامعة على استعداد لإعطاء النصيحة للمستثمرين الراغبين في ضخ استثماراتهم بالسوق المصري من خلال كلية الحقوق والإدارة.







أكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن مصر أنجزت بنية تحتية في كثير من المجالات خلال الفترة الأخيرة، عبر مد شبكة الطرق وحفر قناة السويس الجديدة، لافتًا إلى أن حركة العمران حاليًا غير مسبوقة في تاريخ مصر، وأن أهم شئ للمستثمر الاكتفاء من الطاقة، وأن مصر حاليًا لديها محطة سيمنز التي افتتحها الرئيس السيسي مؤخرًا، واليوم بلادنا تكتفى من الغاز لأول مرة منذ 10 سنوات أو أكثر.