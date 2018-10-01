أبو المعاطي: القيمة السوقية لأبوقير للأسمدة بالبورصة بلغت 40 مليار جنيه

أكد الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس شركة أبو قير للأسمدة، أن القيمة السوقية للشركة بالبورصة ارتفعت من 5ر8 مليار جنيه في مارس 2017 إلى 40 مليار جنيه حاليًا، مشيرًا إلى موافقة الجمعية على توزيع كوبون نقدى لحامل السهم قدره 1ر1 جنيه.



وأضاف "أبو المعاطي" على هامش الجمعية العمومية للشركة، أن ارتفاع القيمة السوقية لسهم شركة أبو قير للأسمدة في البورصة يعكس مدى تميز أدائها، وما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة، ما يدعم حركة تدفق رؤوس الأموال وتوفير جانب من تمويل المشروعات الجديدة التي تنفذها الشركة.



تجدر الإشارة إلى أن المساهمين في شركة أبوقير للأسمدة كل من هيئة البترول وهيئة التنمية الصناعية وشركة كيما وشركة الأهلى كابيتال والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبنك الاستثمار القومى وبنك ناصر الاجتماعى ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وصناديق الاستثمار والأفراد واتحاد العاملين المساهمين.

