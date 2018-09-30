مولودك معرض للإصابة بالضفيرة العصبية أثناء الولادة

صرح الدكتور أحمد زاهر، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة المنصورة، أن مرض إصابات الضفيرة العصبية في الأطفال يكون بسبب الشد على أعصاب الرقبة أثناء الولادة، أو في بعض حوادث السيارات ويكون نتيجته قطع جزئي أو قطع كامل بالأعصاب القادمة من الرقبة ومتجهة نحو الذراع.



وقال الدكتور أحمد زاهر، إن النتيجة لهذا المرض شلل او فقدان للإحساس حسب نوع العصب الذي أصيب وحجمه والمناطق المسؤول عن تغذيتها، وفي بعض الحالات يكون القطع قريبا جدًا من الحبل الشوكي فيكون مصاحب له تأثر بالأعصاب السمباثوية ما يؤدي إلى سقوط في الجفن بالعين.



وأكد الدكتور أحمد زاهر، أن التشخيص يعتمد على الفحص والاشعات ورسم الأعصاب، وعلى هذا الأساس يتم تحديد نوع العصب الذي أصيب ومكان الإصابة وبالتالي طريقه العلاج.



وأشار إلى أن طريقة العلاج تختلف حسب عمر المريض ففي الأطفال حديثي الولادة يكون العلاج بجراحة استكشاف العصب لتصليح الإصابة ويمكن عمل هذه الجراحة من سن يوم إلى سن 6 أشهر بعد هذا السن لا تكون هذه الجراحة مفيدة وفي هذه المرحلة يكون العلاج الطبيعي هو العلاج الوحيد أما في سن 3 سنوات وأكثر فيمكن عمل جراحات لنقل الأوتار أو العضلات أو لتعديل تشوهات العظام.



وأوضح الدكتور أحمد زاهر أنه في جميع الاحوال لابد من استمرار العلاج الطبيعي بعد الجراحة سواء في السن الصغيرة أو السن الكبيرة أما في البالغين أكبر من سن 14 سنة، فالبعض نجري له جراحة لتحسين شكل الذراع لكن ليس لتحسين الوظيفة ويجب الانتباه ان ملخ الولاده يخلطه البعض في المراحل المبكرة بحالات كسر الترقوة أو التهاب مفصل الكتف في حديثي الولادة، لذلك يجب الفحص والمتابعة للتفريق بين الحالتين.