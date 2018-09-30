إسرائيل تفرج عن محام فرنسي فلسطيني الأصل بعد اعتقاله 13 شهرا دون محاكمة

أفرجت السلطات الاسرائيلية ، اليوم الأحد ، عن المحامى الفرنسى الفلسطينى الأصل صلاح حمورى بعد أن ظل معتقلا فى سجونها لمدة 13 شهرا دون محاكمة.

وذكرت قناة (فرانس – 24) ، في نشرتها الليلة باللغة الانجليزية ، أن السلطات الاسرائيلية أفرجت عن حمورى (33 عاما) بعد سداد كفالة قدرها 3000 شيكل مع الزامه بعدم الاشتراك فى مظاهرات أو الاحتفال بالافراج عنه لمدة 30 شهرا.

وكانت اسرائيل قد ألقت القبض على حمورى أثناء وجوده داخل منزله فى القدس الشرقية فى 23 أغسطس 2017 بزعم الانتماء الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وذلك فى اطار سياسة الاحتجاز الادارى التى تجيز لها اعتقال الأفراد دون محاكمة لفترات طويلة.