الوفد يجرى تغييرات فى لجانه النوعية.. 15 عضوا باللجنة التشريعية بالحزب..والحسيني رئيسا للرياضية وفريد نائبًا له.. 8 عضويات جديدة بالفيوم

رئيس حزب الوفد يعتمد اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب

متحدث الوفد: الحسيني رئيسا للجنة النوعية للرياضة.. ومرتجي رئيسا شرفيا

انضمام عدد من الشخصيات العامة لحزب الوفد بالفيوم



شهد حزب الوفد خلال الساعات القليلة الماضية إجراء تغييرات فى لجانه النوعية، منها اللجنة التشريعية واللجنة الرياضية، حيث صرح الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد، بأن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب قرر اعتماد اللجنة الدستورية والتشريعية النوعية بحزب الوفد.



وضمت أعضاء اللجنة أحمد طاهر إبراهيم عودة ويس محمد تاج الدين يس وصفوت عبد الحميد محمد عبد الخالق وعيد عبد الله محمد هيكل ومحمد عبد الوهاب حسن مدينة والمستشار حسين محمود محمد على خليل والمستشار عادل محمود عبد الباقى والمستشار محمد عبد المنعم أحمد السحيمى وياسر محمد محمد حسن العبد والدكتور عبد الصمد يمامة وبدر زكريا بيومى محمد وابراهيم ادوارد ابراهيم مسعود ومحمد أبو العينين اسماعيل على وعبد الباسط متولي محمود محمد متولى ومؤمن عبد الله محمد أحمد سليم.



كما صرح الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد، بأن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب قرر اعتماد اللجنة النوعية للرياضة بحزب الوفد برئاسة اللواء محمد الحسيني مصطفى، والدكتور عبد اللطيف صبحي فريد أستاذ الإدارة الرياضية نائبًا لرئيس اللجنة.



كما تقرر تعيين المعلق الرياضي محمد الاتربي ابراهيم مقررًا للجنة الرياضية النوعية، والاعلاميين محمد السباعي وخالد الابرق وحسن توفيق وحسام الغرباوي نائب رئيس تحرير الجمهورية، وأكرم عبد الغني وعماد يونس من القسم الرياضي بجريدة الوفد.



وشمل القرار ضم كل من مصطفى يونس نجم الأهلي ومنتخب مصر، وعبد الواحد السيد وعمرو زكي وهشام يكن وعماد مجدي نجوم نادي الزمالك.



كما ضمت اللجنة عضوية أحمد عبد الله وخالد السيد مدرب كرة القدم، إضافة إلى جيهان مصطفى بطلة العالم في مصارعة الذراعين.



وشملت عضوية اللجنة الدكتور وليد الفيل واللواء عادل توفيق عضو مجلس النادي الأسيوطي سابقًا.



وأضاف الدكتور ياسر الهضيبي أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد قرر تعيين المهندس خالد عبد المحسن كامل مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رئيسًا شرفيًا للجنة النوعية الرياضية لحزب الوفد.



واستمرارا لتوافد العضويات الجديدة على بيت الأمة خلال الفترة الأخيرة ، شهد حزب الوفد بالفيوم، انضمام العديد من الشخصيات العامة بالفيوم منهم الدكتور علاء العشيري نائب مدير مستشفى الفيوم العام، والدكتور عزوز منصور مدير عام المستشفى العام السابق، والمهندس عبدالحكيم السلال، ومحمد سليمان طلبة رئيس مجلس مدينة اطسا السابق، وخالد السنراوي ويوسف علي رجب بالحكم المحلي ورجل الأعمال عادل عابدين، والحاج محمود عبد الفتاح.



جاء انضمامهم إيمانا من الحزب لضم العديد من الكوادر، بحضور الكاتب الصحفي عبدالعظيم الباسل رئيس الحزب بالفيوم.



كان الحزب شهد خلال الأيام الماضية انضمام المئات إلى عضويته.

