أسرع قناع لمحاربة بهتان وتساقط الشعر

شعرك باهت ويسبب لك الكثير من الإزعاج يمكنك حل تلك المشكلة بوصفة سريعة المفعول تعمل على الحد من تساقط الشعر وتقويته من الجذور حتى الأطراف يقدمه موقع بولد سكاى الهندى ويمكنك استخدام زيت اللوز الممزوج بمكونات أخرى مثل الموز والحليب والعسل وغير ذلك.



كل ما تحتاجين لإعداد قناع زيت اللوز لمحاربة تساقط الشعر



4 ملاعق طعام زيت لوز

1/2 كوب عجينة الموز

2 ملعقة شاي عسل

1/4 كوب حليب



طريقة التحضير لقناع زيت اللوز

في وعاء نظيف قومى بخلط زيت اللوز والعسل والحليب الخام لصنع عجينة ناعمة أضيفي معجون الموز ثم قومى بتقسيم شعرك إلى أقسام مختلفة بدء تطبيقه على كل قسم من شعرك وتأكدي من تغطية الشعر بالكامل من الجذور إلى الأطراف واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفى شعرك باستخدام الماء العادي ثم الشامبو والبلسم لشطفه استخدم هذا القناع مرتين على الأقل في الشهر للحصول على نتائج أفضل.

