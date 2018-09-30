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أخبار العالم

اليونان تدعو تركيا إلى إيقاف العدوان في بحر إيجة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:43 م
صدى البلد
أ ش أ
حث رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني إفانجيلوس أبوستولاكيس تركيا على الامتناع عن الأعمال التي تنتهك حقوق السيادة اليونانية في بحر إيجة.

وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية اليوم الأحد أن إيفانجيلوس قال لرئيس أركان الجيش التركي ياسر جولر - على هامش اجتماع اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) في العاصمة البولندية وارسو - إنه يجب على أنقرة أن تحد من تدفق المهاجرين في شرق بحر إيجة وعبر حدود إفروس الشمالية.
 
يُشار إلى أنه خلال اجتماع حلف الناتو ركز رؤساء دفاع الحلف على عمليات الحلف ومهامه وأنشطته وتطوير استراتيجية الناتو العسكرية والتحديث المستمر للحلف.

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