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أخبار العالم

بونداريف: مقتل نحو 100 ألف إرهابي منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في سوريا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:44 م
لجنة الدفاع والأمن
لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي
أ ش أ
أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور بونداريف، مقتل 100 ألف إرهابي في سوريا خلال 3 سنوات منذ انطلاق العمليات العسكرية الروسية هناك.
وقال بونداريف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الليلة الأحد - أن الدقة العالية لسلاح الجو الروسي أصابت منشآت الإرهابيين، لافتًا إلى أن عدد منشآت الإرهابيين يقدر بعشرات الآلاف.
وأوضح بونداريف أن الضربات الجوية التي وجها سلاح الجو الروسي دمرت دفاعات المسلحين، الذين كانوا يعتمدون على النقاط الصخرية والجبلية، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك تمكن الجيش السوري من التقدم في كل الاتجاهات.

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