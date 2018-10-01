فى 14 يوما تخلصي من تراكم الدهون المزعجة

هل تعاني من تراكم الدهون المزعجة في مناطق مختلفة من الجسم وتجهلين كيفية التخلص منها في أسرع وقت إليك رجيم سريع يخلصك منها في أسرع وقت في 7 أيام فقط، ويمكنك تكراره لمدة 7 أيام أخرى، يقدمه استشاري التغذية العلاجية خالد يوسف لـ"صدى البلد".



الإفطار:



كوب عصير جريب فروت + قطعة جبن بيضة بدون دسم + 1 توست سن



بين الإفطار والغداء:



كوب من مغلى بذر الكتان



الغداء:

طبق شوربة خضار + 3ملاعق أرز + طبق سلاطة خضراء

أو

شريحة سمك مشوي + 3 ملاعق أرز أبيض

أو

شريحتان بانيه الدجاج

بين الغداء والعشاء ..

كوب مريمارية



العشاء:

كوب زبادى بالليمون