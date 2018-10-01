حنفي: زيادة عدد التأشيرات للمصريين بالسعودية للعاملين بمجال المقاولات

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن زيادة الرسوم على المرافقين العاملين بالمملكة العربية والدول الخليجية كان له مردود سلبي على عودة آلاف الأسر المصرية إلى مصر.



وأضاف "حنفي" في ندوة بموقع صدى البلد أن الاتحاد طالب بتوضيح وتسويق للوظائف الموجودة لدى القوى العاملة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها آلاف الوظائف وطالبناها بتسويقها عن طريق مكاتبها بالمحافظات، مشيرا إلى أن الاتحاد طالب الوزارة بمدنا بالوظائف وسوف نقوم بتسويق هذه الوظائف.



وأوضح أن وزارة العمل السعودي أصدرت زيادة عدد التأشيرات للمصريين العاملين بمجال المقاولات، بجانب باقي المهن الأخرى، مشيرا إلى أن ذلك سوف يعادل من عادوا إلى مصر بسبب الرسوم على الوافدين.







