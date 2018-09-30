الخارجية السودانية: المجتمع الدولي أقر بأن عهدا جديدا يبدأ الآن في دارفور



وقال النعيم ، في تصريح صحفي ، إن هذا الإقرار يرجع إلى النشاط المكثف الذي قام به وفد السودان المشارك في أعمال الاجتماع الـ 26 للآلية الثلاثية لخروج يوناميد ، الذي عقد على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بشأن الأوضاع في دارفور.





يذكر أن النعيم ترأس وفد السودان في الاجتماع الذي شارك فيه رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي السفير إسماعيل شرقي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا.

أكد وكيل وزارة الخارجية السوداني السفير عبد الغني النعيم إقرار المجتمع الدولي بأن عهدا يبدأ الآن في دارفور ، بما يبشر باستدامة السلام وبمزيد من أعمال الإعمار والتنمية.