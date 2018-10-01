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إطلاق تطبيق خاص بمؤشرات الطفل من واقع التعداد.. التخطيط: الأطفال والشباب 60% من سكان مصر.. وبركات: نهدف لعرض البيانات على قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:03 ص
صدى البلد
آية الجارحي
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:
- إطلاق تطبيق الهاتف المحمول الخاص بمؤشرات الطفل من واقع التعداد
- هالة السعيد: الأطفال والشباب حوالي 61% من إجمالي سكان مصر
- خيرت بركات: نهدف عرض مؤشرات الأطفال فى قطاعات الإقتصاد والتعليم والصحة

نظم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع منظمة اليونيسيف أمس الأحد، مؤتمر إطلاق تطبيق الهاتف المحمول الخاص ببيانات الطفل EgyChildDigest ومؤشرات الأطفال والشباب من واقع بيانات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017.

وخلال كلمتها أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن إطلاق تطبيق بيانات الطفل ومؤشرات الأطفال والشباب يعد نتاج لعمل جاد وثمرة لتعاون مشترك بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة اليونيسيف، والذي يتيح من خلال تطبيق علي الهاتف المحمول قاعدة بيانات ذكية تعرض البيانات المتعلقة بالأطفال، وتوفر المؤشرات الخاصة بالشباب والأطفال داخل الجمهورية، مضيفة أنه ترجع أهمية هذا التطبيق إلى أنه يتناول فئتي الأطفال والشباب والتى تأتي في القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية، حيث يمثل الأطفال والشباب معا الشريحة الأكبر من المجتمع المصري بما يتجاوز 61% من إجمالي السكان، وهى الثروة الحقيقية لمصر التي نسعي إلي الاستفادة منها وتحويلها إلي طاقة منتجة.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلي أن الدولة تسعي لبناء الإنسان المصري من كافة الجوانب سواء في الصحة، التعليم، الثقافة، الرياضة وغيرها، كما تعمل الحكومة من خلال خطة شاملة للإصلاح الإداري علي تنمية القدرات وتوفير التدريب للشباب ولمختلف المستويات الوظيفية في الجهاز الإداري، وذلك من خلال تنفيذ البرامج التدريبية والمنح الدراسية مثل إطلاق برنامج الموارد البشرية التمهيدي في إطار الإعداد لإنشاء وحدات الموارد البشرية بالوزارات، كذلك تصميم حزمة من البرامج التدريبية التى تستهدف القيادات الحكومية أولها برنامج وطني 2030، إلي جانب برنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا مصر، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، وكلها برامج تأتى في إطار توجه الدولة للاستثمار في البشر ومن أجل إعداد كوادر لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأضافت الوزيرة أن اهتمام الدولة بالشباب يمتد ليشمل تشجيع برامج دعم ريادة الأعمال من خلال مشروع رواد 2030 الذي تشرف عليه وزارة التخطيط، ويعمل من خلال عدة محاور منها اتاحة الماجستير المهني لريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، كما يتم العمل علي تشجيع التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال، بالإضافة إلي تنفيذ حملة توعية علي مستوى مدارس الجمهورية بأهمية ريادة الأعمال ومن أجل نشر ثقافة العمل الحر بين الطلاب.

ومن جانبه أشار اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى الاحتفال اليوم بإطلاق تطبيق بيانات الطفل ومؤشرات الأطفال والشباب والذى نستهدف من خلاله عرض مؤشرات الأطفال فى مصر فى قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة بصورة مبسطة وسريعة وإتاحتها لأكبر عدد من المستخدمين ، كما استعرض بركات مؤشرات الشباب للمساهمة فى رسم وتفعيل الخطط التنموية والمستقبلية لهم والذى قد تم إعداد كل محتواه بالاستفادة من بيانات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت الذي نفذه الجهاز عام 2017، وبعض المسوح الأخرى مثل الدخل والإنفاق والاستهلاك والنشء والشباب وغيرها من المسوح التي ينفذها الجهاز، وفي هذا الإطار أشار رئيس الجهاز إلى الأرقام والتى سبق إعلانها أن هنــاك 40 % مــن سكـــان مصـــر دون ســن الثامنــة عشــر بواقع 37.9 مليون نسمــة، وفي الفئة العمرية من 18 – 29 عاما فهناك 21% من السكان بواقع 19.9 مليون نسمة . وهذا يعني أن هناك أكثر من 60% من سكان مصر دون سن الثلاثين عام وبما يعني أن المجتمع المصري مجتمع فتي قادر على الإنتاج والعطاء.

يقام المؤتمر تحت رعاية وبحضور الدكتورة هالة السعيد – وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبعض الوزراء المعنيين وبرئاسة اللواء خيرت بركات – رئيس الجهاز، وبحضور ممثل منظمة يونيسف السيد برونو مايس وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية والمنظمات الدولية والإقليمية بالقاهرة، والشخصيات العامة المعنية من الإحصائيين والاقتصاديين علاوة علي عدد من ممثلي الجهاز من ذوي الصلة والاختصاص.

تم تطبيق قاعدة بيانات الطفل بالتعاون مع منظمة يونيسف , ويحتوي التطبيق علي أكثر من 500 مؤشر من قطاعات مختلفة مثل ( الديموجرافيا – الاقتصاد – التعليم – الصحة وغيرهم . وتحتوي الشرائح الرئيسية لتطبيق الهاتف المحمــول علي عدد من أهم وأحدث مؤشرات الأطفال من تعداد مصر 2017 في شكل رسوم بيانية.

ويتم تحميل التطبيق على الهاتف المحمول من خلال Google play , Apple store ويساهم التطبيق في نشر وعرض مؤشرات الأطفال في مصر بصورة سهلة وبسيطة وسريعة وإتاحتها لأكبر عدد من المستخدمين, وذلك لتسهيل متابعة ورصد مؤشرات الأطفال تلبية لاحتياجات المستخدمين.

وقد تم إعداد التطبيق بالاعتماد علي قاعدة بيانات الطفل التي تضم بيانات التعداد بالإضافة إلى المسوح الوطنية مثل المسح السكاني الصحي، مسح النشء والشباب، مسح الدخل والانفاق والاستهلاك، بحث القوى العاملة وغـــيره من المســوح الــــذي يقــــوم بإجرائها الجهاز.

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