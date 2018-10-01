في ذكرى العملية الروسية في سوريا .. موسكو تغير المعادلة على الأرض في سوريا.. النظام السوري من السيطرة على 25% إلى غالبية الأراضي.. وموسكو ترعى مفاوضات سياسية ناجحة

- العملية الروسية تغير من خريطة الحرب في سوريا

- برلماني سوري: دخول الجيش الروسي بقوته الجوية في مثل هذا اليوم قلب موازين القوة في سوريا والمنطقة

- العملية العسكرية ترافقها مفاوضات سياسية برعاية روسية ساهمت في تغيير الوضع

- من ضرب تنظيم داعش وحسار قوة جبهة النصرة وحلفائها من الجماعات المتطرفة.. روسيا توجه ضربة قوية للجماعات المتطرفة



مرت الحرب الأهلية في سوريا بالعديد من المراحل والتقلبات، لكن المؤكد أن الفترة التي تلت العملية العسكرية الروسية في سوريا ليس مثل الفترات التي شهدتها الحرب قبل هذه العملية، إذ استطاعت روسيا أن تقلب المعادلة تقريبا في سوريا.



يصادف اليوم الذكرى الثالثة للعملية الروسية في سوريا، التي بدأت رسميا في 30 سبتمبر 2015، بعد طلب الرئيس السوري بشار الأسد، بطلب إلى روسيا لتقديم دعما عسكريا لوقف نزيف الأراضي التي يخسرها أمام الجماعات الإسلامية المتطرفة، وكذلك الأطراف المعارضة المعتدلة.



- العملية الروسية تنقذ الدولة السورية

توضح شبكة "روسيا اليوم" الروسية، أن موسكو استطاعت من خلال هذه العملية خلق التوازن على الخريطة السورية سياسيا وميدانيا.



قبل العملية الروسية، كانت قوات الجيش السوري لا تسيطر سوى على 25% فقط من الأراضي السورية، بينما كان تنظيم داعش الإرهابي يسيطر على ما يقرب من 50% من الأراضي السورية، والربع الأخير كان في يد المعارضة المعتدلة وباقي التنظيمات الإسلامية المتشددة مثل جيش الإسلام وجبهة النصرة.



غير أن المعادلة تبدو مختلفة الآن، داعش خسر غالبية الأراضي التي كان يسيطر عليها، ولم يعد يضع يده على مدينة كبيرة، والجماعات المعتدلة والمتطرفة الأخرى مثل جبهة النصرة وجيش الإسلام، انحسرت من مدن كبرى مثل حلب والغوطة، ولم تعد تسيطر سوى على محافظة إدلب السورية، بينما عادت غالبية الأراضي تحت سيطرة الحكومة.



تشير قناة "روسيا اليوم" إلى أنه بفضل العملية الروسية في سوريا، شهدت الحرب تحولات مصيرية، كانت على وشك أن تحسم ضد الرئيس السوري، بشار الأسد وتدخل البلاد في دائرة مغلقة من العنف.



بدأت العملية العسكرية من خلال عمليات جوية تنفذها الطائرات الروسية انطلاقا من مطار باسل الأسد قرب اللاذقية، بعد نشر 21 طائرة هجوم أرضي من نوع سوخوي- 25، و12 مقاتلة اعتراضية من نوع سوخوي-24، و6 قاذفات متوسطة من نوع سوخوي-34 و4 سوخوي-30 متعددة المهام، وكذلك 15 مروحية هجومية من طراز مي-24.



اعتمدت العملية العسكرية في شن غارات جوية على مناطق احتشاد المسلحين في المناطق التي كانوا يسيطرون عليها وكذلك توفير الغطاء الجوي للقوات السورية في الحرب، ولعبت الطائرات الروسية دورا هاما في تحرير مدينة حلب من يد الجماعات المتطرفة والمسلحة.



كما شاركت بعض الجنود الروسية على الأرض في بعض العمليات، لاسيما في تحرير مدينة تدمر.



يؤكد عضو البرلمان السوري، عمار بكداش في حوار أجراه مع وكالة "سبوتنيك" الروسية ان دخول الجيش الروسي بقوته الجوية في مثل هذا اليوم، قلب موازين القوى، ليس في سوريا فقط بل في المنطقة بأسرها.



وتابع بالقول أن هذا التدخل جاء ملائما بشكل تام مع المصالح الوطنية التحررية لسوريا في تصديها للمجموعات الإرهابية المسلحة وللمخططات الاستعمارية التي وضعها صانعو هذه التنظيمات وممولها وداعموها.



- إلى جانب العملية العسكرية.. الدبلوماسية



رافق هذه العملية العسكرية، دور دبلوماسي روسي من أجل إيجاد حل والتوصل لأرضية التقاء تسمح بالتفاوض بين المعارضة والحكومة السورية يمنع حمام الدم بعيدا عن أروقة جينيف التي لم تحقق أي نجاحات، وسجلت المفاوضات التي عقدتها روسيا نجاحات من خلال تشكيل لجنة لوضع صيغة جديدة للدستور.



إلى جانب ذلك، لعبت روسيا دور الوسيط في الحرب عن المعارضة في بعض الأماكن، وسمح هذا الدور في إجلاء قوات المعارضة عن مناطق سكنية إلى إدلب، بما يمنع حمام الدم.



أحد أهم المفاوضات التي عقدت أيضا، كانت مفاوضات الأستانة التي بدأت في 23 يناير 2017، والتي تم التوصل فيها إلى وقف إطلاق النار في سوريا لفترات مهمة وكذلك وضع مناطق خفض التصعيد حماية للمدنيين.



وتلت هذه المفاوضات مفاوضات أخرى وهي مفاوضات سوتشر، والتي نوقش خلالها وضع صيغة جديدة للدستور السوري من أجل تحقيق إصلاحات شاملة.



- خسائر أيضا من المدنيين



غير أن لهذه العملية كان لها خسائر أيضا، فبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أكثر من 18 ألف شخص نصفهم تقريبا من المدنيين قتلوا في غارات جوية روسية في سوريا منذ بدأت موسكو تدخلها.



وفي هذه الضربات قتل أكثر من 5 آلاف من مسلحي تنظيم داعش، بينما باقي القتلى من فصائل أخرى من الإسلاميين والجهاديين، وفق المركز، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.