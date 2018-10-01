أطعمة تحسن هرمونات السعادة بسرعة لا تتوقعينها

أطعمة عديدة تساعد على تعزيز شعورك بالسعادة وتحسن مزاجك، خاصة إذا كنتِ تعانين من اضطراب المزاج بسبب الهرمونات إليك أبرزها، وفقا لموقع بولد سكاى الهندي:



1- الشوكولاتة الداكنة:



مليئة بمضادات الأكسدة والتى تعزز مزاجك بشكل طبيعي لغناها بالمواد الكيميائية التي تحفز الدماغ وتطلق هرمون الاندورفين الذى يزيد من شعورك بالسعادة بعد تناولها بالإضافة إلى ذلك، تعزز الشوكولاتة الداكنة الجهاز المناعي ، وتعزز صحة القلب وتحسن الوظيفة المعرفية على سبيل المثال لا الحصر.



2. الأفوكادو:



يحتوي على أحماض أوميجا -3 الدهنية التي تم ربطها بصحة الدماغ وتنظيم المزاج وتعزيز السيروتونين، كل هذه تلعب دورا حيويا في تعزيز صحتك العامة.



3. الطماطم:



هي مصدر ممتاز الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة يحمي دماغك ويكافح الاكتئاب.



4. المكسرات:



غنية بالفيتامينات مثل فيتامين ب، أحماض أوميجا -3 ، ماغنسيوم وزنك، والتي تحافظ على انخفاض مستوى هرمون الكورتيزون.



5. الحليب:



من المعروف أن الحليب يعزز مزاجك لأنه يحتوي على مركب يسمى تريبتوفان الذي يتحول إلى سيروتونين، وهو الهرمون يمنحك السعادة ويساعد في تنظيم مزاجك، كما أن الحليب يحتوي على بروتين lactium له تأثير مهدئ على الجسم.