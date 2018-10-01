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فن

عرض فيلم Bad Times at the El Royale في افتتاح مهرجان روما السينمائي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
اختارت إدارة مهرجان روما السينمائى فيلم Bad Times at the El Royale ليعرض فى حفل الافتتاح وذلك فى الدورة الثالثة عشر والتى من المقرر ان تنطلق فى 18 حتى 28 أكتوبر الحالى

فيلم Bad Times at the El Royale، من تأليف وإخراج درو جودارد ومن بطولة كريس هيمسوورث، وجون هام، وداكوتا جونسون، وجيف بريدجز، وكايل سباينى، ومانى جاسينتو، ومارك اوبراين، وسارة سميث، وجيم اوهير، ولويس بولمان، وجوناثان وايتسل.

وتدور أحداثه حول سبعة من الغرباء كل منهم يحمل سرا دفينا فى أعماقه، والذين يجتمعون فى فندق رويال تاهو، فندق متجول مع ماض مظلم، على مدار ليلة مصيرية واحدة، سيكون لدى كل شخص آخر لقطة فى الخلاص قبل أن يذهب كل شىء إلى الجحيم، من المقرر طرحه فى دور العرض بداية من 12 أكتوبر المقبل.

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