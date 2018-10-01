عرفات: أهمية كبيرة لمنظومة التبادل التجاري ونقل الركاب بين مصر والسودان.. صور

عقد بمقر وزارة النقل اجتماع مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية رقم 171 بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل ، والسفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم وحميدة الحاج محجوب رئيس مجلس إدارة الهيئة واللواء بحري مصطفى إبراهيم عامر نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة.



صرح وزير النقل بأنه تم -خلال الاجتماع- بحث آليات النهوض بالهيئة وبحث سبل تحديث الوحدات والسفن النهرية وبناء وحدات جديدة بالتعاون مع هيئة قناة السويس بما لديها من خبرات وامكانات في هذا المجال ، واستكمال الدراسات الخاصة بتطوير الشركة ورفع مستوى الكوادر البشرية وعقد دورات تدريبية في مجال السلامة والامان للعاملين بها.



وأكد الوزير أن هذه الهيئة تمثل تجسيدا للتعاون المتميز بين الشقيقتين مصر والسودان مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لهيئة وادي النيل في منظومة التبادل التجاري ونقل الركاب بين مصر والسودان خاصة وأن نقل البضائع نهريًا من أرخص وسائل النقل فضلًا عن أنه آمن وصديق للبيئة وينقل أحمالا كبيرة وغير نمطية، ما يؤكد جدواه الاقتصادية، مقارنة بوسائل النقل الأخرى، ذات التكلفة العالية.



ومن جانبه أكد السفير السوداني أن هناك الكثير من ثمرات التعاون والتكامل بين شعبي وادى النيل، وهناك تنسيق مستمر بين الجانبين مع مسئولي هيئة وادي النيل لتحقيق نقلة نوعية كبيرة بها بما يعود ايجابيا على خدمة حركة التجارة بين البلدين الشقيقين.



وجدير بالذكر أن هيئة وادي النيل للملاحة النهرية أن الهيئة مصرية سودانية مشتركة أنشئت عام 1975 تعمل في مجال النقل النهري الدولي ببحيرة ناصر والنوبة وتمتلك باخرتين إضافة إلى 22 وحدة نهرية، تساهم في نقل ما يزيد عن 600 راكب في الرحلة الواحدة بين مصر والسودان .