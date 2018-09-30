وزيرة الإعلام الأردنية: منصة إلكترونية حكومية لرصد الأخبار وفرزها وتوضيحها

قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، إن الحكومة تتولى إعداد منصة إلكترونية لرصد الأخبار وفرزها وتوضيحها في سبيل الحقيقة وفق منهجية الانفتاح على الآخر والتحاور معه ووضعه بصورة الحقائق، لافتة إلى أن ما يسمى "تسونامي المعلومات" الذي يجتاح العالم وبكم هائل بين أن 40 % مصدره مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت غنيمات - خلال رعايتها فعاليات اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات التي أقامتها منظمة اليونسكو بالتعاون مع جامعة اليرموك والاتحاد الأوروبي مساء اليوم /الأحد/ - أنه يمكن الاستفادة من المنصة الحكومية في تقليص الفجوة التي تعتري العلاقة مع المواطنين إلى جانب استعادة الثقة بالإعلام الرسمي كمصدر مهم للمعلومات التي تتمتع بالمصداقية خاصة وان غياب المصداقية من شأنه توفير بيئة خصبة للأخبار الكاذبة التي تضر بمناحي الحياة كافة.

وأشارت إلى أن إيمان الحكومة الأردنية على المستوى الوطني بحق الناس بالمعرفة يحفزها على تحسين التشريعات الناظمة لحق الحصول على المعلومات وتكريسه على أرض الواقع.

وأوضحت غنيمات أن الحكومة الأردنية أحالت مؤخرا لمجلس النواب قانون معدل لقانون حق الحصول على المعلومات لمناقشته وإقراره، معتبرة أن تعديلاته وإن كانت محدودة إلا إنها تكرس حق الوصول إلى المعلومات بشكل إيجابي وميسر بتقليص فترة الشهر إلى أسبوعين بالنسبة لإجابة طلب المعلومات وتوسيع عضوية مجلس المعلومات الوطني لتضم نقيبي الصحفيين والمحامين.