ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزيرة الإعلام الأردنية: منصة إلكترونية حكومية لرصد الأخبار وفرزها وتوضيحها

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:43 م
صدى البلد
أ ش أ
قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، إن الحكومة تتولى إعداد منصة إلكترونية لرصد الأخبار وفرزها وتوضيحها في سبيل الحقيقة وفق منهجية الانفتاح على الآخر والتحاور معه ووضعه بصورة الحقائق، لافتة إلى أن ما يسمى "تسونامي المعلومات" الذي يجتاح العالم وبكم هائل بين أن 40 % مصدره مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت غنيمات - خلال رعايتها فعاليات اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات التي أقامتها منظمة اليونسكو بالتعاون مع جامعة اليرموك والاتحاد الأوروبي مساء اليوم /الأحد/ - أنه يمكن الاستفادة من المنصة الحكومية في تقليص الفجوة التي تعتري العلاقة مع المواطنين إلى جانب استعادة الثقة بالإعلام الرسمي كمصدر مهم للمعلومات التي تتمتع بالمصداقية خاصة وان غياب المصداقية من شأنه توفير بيئة خصبة للأخبار الكاذبة التي تضر بمناحي الحياة كافة.
وأشارت إلى أن إيمان الحكومة الأردنية على المستوى الوطني بحق الناس بالمعرفة يحفزها على تحسين التشريعات الناظمة لحق الحصول على المعلومات وتكريسه على أرض الواقع.
وأوضحت غنيمات أن الحكومة الأردنية أحالت مؤخرا لمجلس النواب قانون معدل لقانون حق الحصول على المعلومات لمناقشته وإقراره، معتبرة أن تعديلاته وإن كانت محدودة إلا إنها تكرس حق الوصول إلى المعلومات بشكل إيجابي وميسر بتقليص فترة الشهر إلى أسبوعين بالنسبة لإجابة طلب المعلومات وتوسيع عضوية مجلس المعلومات الوطني لتضم نقيبي الصحفيين والمحامين.

ترشيحاتنا

رئيس وفاق سطيف: الأهلي فريق قوي وسنتقبل النتيجة.. وهذا أهم لاعبيه

الصور قد تورط كريستيانو.. فتاة تروي قصة اغتصابها على يد رونالدو.. والبرتغالي يرد

أحمد موسى: الجبير فضح دور قطر المشبوه في محاولة اغتيال ولي العهد السعودي

ودعًا للباسبور .. مطار بكوريا الجنوبية يستبدل جواز السفر بقزحية العين

السبب الحقيقي وراء رحيل كريستيانو رونالدو من ريال مدريد

تناول 9 ملاعق أسبوعيا من هذا المكون لتعزيز العلاقة الزوجية

رئيس شعبة أصحاب المخابز يكشف أسباب ارتفاع أسعار الفينو

خبيرة تجميل تكشف حقيقة إجراء الرئيس الروسي عمليات تجميل

يورجن كلوب يستعين بفكرة الدراجة لحل لغز غياب محمد صلاح عن التهديف

سر تكبيل شاب لفتاة بالحبال فى تروسيكل .. وغضب يجتاح مواقع التواصل

خانت زوجها مع ابن خاله.. القصة الكاملة للعثور على قتيل في ترعة بالفيوم

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

سامعة يا حاجة.. النوم مسموح للطلبة في مدارس الصين لهذه الأسباب .. صور

يوسف طفل الدقهلية تنبأ بوفاته على فيس بوك: عندي ثقة إني هموت صغير.. صور

بالجمال .. صبحي وأبوريدة يكرمان إنفانتنيو وأحمد في شرم الشيخ.. صور

15 فتاة يتنافسن في مسابقة ملكة جمال لبنان 2018 ..صور

فيديو

الداخلية يتغلب على المقاصة بهدف في الدوري.. فيديو
الصحة: الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير السارية بالمجان ..فيديو
أحمد موسى: المستثمرون الأجانب أبقوا مليار جنيه في الخزانة العامة ..فيديو
أمجد طه: النظام القطري يخترق الحسابات الشخصية لمسئولين أجانب وعرب
موسى: بدء أول يوم دراسة في مدرسة الضبعة للتطبيقات النووية بمطروح

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟