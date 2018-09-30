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فن

أمير كرارة لإدارة مهرجان الجونة: أنتظر موقفا تجاه هند موسى

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:42 م
صدى البلد
ياسمين سامي
أشاد الفنان أمير كرارة، عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بتكريم شركة إعلام المصريين ومهرجان الإسكندرية للزميلة الصحفية هند موسى، رئيس قسم الفن بصحيفة وموقع التحرير، والتي وافتها المنية أمس في حادث أليم خلال عودتها من تغطية مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وطلب كرارة من مهرجان الجونة السينمائي تبني أي فعل تكريما للصحفية الراحلة.

وكتب كرارة قائلا: "شكرا إعلام المصريين على وقفتهم وصرف معاش مدى الحياة للراحلة الصحفية القديرة هند موسى، وشكرا لمهرجان إسكندرية لتكريم هند موسى، وكتابة اسمها على مركز المهرجان الرئيسي، ومنتظر موقف محترم من مهرجان الجونة السنيمائي، تكريما لهند موسى، ربنا يرحمك ويصبر أهلك".

كانت موسى تعرضت لحادث سير، مع زميلتها الصحفية منى الموجي بموقع مصراوي، إثر تصادم سيارتي ملاكي مع سيارة نقل بطريق الزعفرانة - العين السخنة أثناء عودتهما من تغطية مهرجان الجونة السينمائي.

وأسفر الحادث أيضًا عن إصابة الزميلة منى الموجي الصحفية في قسم الفن بموقع مصراوي، ومكوثها بمستشفى السويس حتى الآن.
أمير كرارة لإدارة مهرجان الجونة: أنتظر موقفا تجاه هند موسى

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