أحمد خالد موسى يستعد لتصوير لص بغداد بجلسات عمل

جلسات عمل مكثفة يعقدها حاليا المخرج أحمد خالد موسى مع فريق عمل فيلمه الجديد "لص بغداد"، استعدادا لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقال موسى إنه عقد خلال الأيام الماضية عددا من جلسات العمل جمعت بينه وبين مؤلف العمل تامر إبراهيم والفنان محمد إمام بطل الفيلم للاتفاق على التفاصيل النهائية والخطوط العريضة قبل بدء التصوير ، مضيفا أن العمل يدور في إطار أكشن كوميدي ويتناول فكرة المجموعة التي تبحث عن سر مما يعرضها لمغامرات، وهي لم تطرح في مصر منذ زمن بعيد ، إذ أجريت محاولات بسيطة منها في الثمانينات والتسعينات وحققت نجاحا كبيرا، ومنها على سبيل المثال فيلم "جزيرة الشيطان" بطولة عادل إمام ويسرا .



وأضاف أن المؤلف تامر إبراهيم انتهى من كتابة السيناريو كاملا ، وإن فريق العمل يكاد يكون مكتملا ، وجارى ترشيح بعض الوجوه الشابة للمشاركة في الفيلم.