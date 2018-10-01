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فن

انطلاق ملتقى القاهرة الأول للمسرح الجامعى اليوم

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
ينطلق اليوم ملتقى القاهرة الأول للمسرح الجامعى والتى تستمر فعالياته حتى 7 أكتوبر الحالى وهو أول ملتقى دولي من نوعه فى مصر للمسرح الجامعى.

ومن المقرر أن يستضيف الملتقى مجموعة من الفنانين والباحثين من مصر والعالم فى مجال المسرح الجامعى، كما تتنافس عروض مسرحية لفرق المسرح الجامعى من مختلف دول العالم.

يشهد فعاليات الافتتاح تكريم الفنان يحيى الفخرانى والتى تحمل الدورة الأولى اسمه ايضا، وتشهد الفعاليات مشاركة عدد كبير من دول العالم منهم تونس والسعودية والمكسيك وأوكرانيا وكندا ولبنان والعراق والمغرب والأردن واليمن واستراليا.

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