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صندوق الإسكان الاجتماعي: زيادة في الدعم تصل إلى 40 ألف جنيه

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:36 م
صدى البلد
توك شو
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن غالبية الطلاب في الإعلانات السابقة هي التي تحدد المدن المطلوبة في "أكتوبر الجديدة والعبور الجديدة وبدر والغردقة والمنصورة الجديد" وهي ستكون أكثر المدن إقبالًا، مشيرة إلى أن المنصورة الجديدة مدينة صغيرة ومن أكثر المدن إقبالًا.

وأضافت "عبد الحميد"، خلال لقائها ببرنامج "مال وأعمال" عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الأحد، أن أسعار الوحدات الجديدة ستزيد عن الأسعار السابقة؛ بسبب زيادة أسعار البناء، موضحة أن الزيادة السعرية سوق تقابلها زيادة فى الدعم تصل إلى 40 ألف جنيه بدلًا من 25 ألف جنيه، لافتًا إلى أن الصندوق الإسكان الاجتماعى ليس هدفه الربح وسبب الزيادة زيادة التكلفة.

وأشارت إلى دمج صندوق التمويل العقاري وصندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يتكفل الصندوق بإتاحة التمويل المطلوب لإنشاء الوحدات في المدن المرغوب فيها من المواطنين.

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