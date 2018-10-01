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اقتصاد

الاستثمار والتعاون الدولي: 626.5 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات التراكمية خلال عام

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:32 ص
صدى البلد
محمد يحيي و علياء فوزي
ارتفع إجمالي الاستثمارات التراكمية المحلية بنهاية العام المالي 2017/2018 الماضي إلي 626.5 مليار جنيه بعدد 78.7 ألف شركة جديدة مؤسسة.

وأضاف تقرير صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، واطلع "صدى البلد" على نسخة منه، أن استثمارات المصريين برأسمال تلك الشركات احتلت المركز الأول لتبلغ 425.5 مليار جنيه بنسبة 68% من إجمالي رؤوس الأموال.

ووصلت مساهمات العرب إلى 112.911 مليار جنيه بنسبة بلغت 18% من إجمالي الشركات المؤسسة، فيما تأتي استحواذات المستثمرين الأجانب على تلك الشركات في المرتبة الثالثة بإجمالي 6.9 مليار جنيه بنسبة بلغت 14% من إجمالي رؤوس الأموال.

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