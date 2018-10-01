مجلس اتحاد عمال مصر يتقدم بمذكرة لوزير القوى العاملة ضد رئيسه.. والمراغي يضرب بآراء نوابه عرض الحائط

محمد سالم: المراغي ضرب بمجلس إدارة الاتحاد عرض الحائط

سعيد النقيب: التفويض يعطي الجبالي الحق باختيار ممثلي المؤسسات

مجدي البدوي: المراغي لم يعرض ممثلي المؤسسات على مجلس اتحاد العمال



تقدم عدد من نواب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر ورؤساء النقابات العامة بمذكرة ضد جبالي المراغي رئيس الاتحاد، لعدم العرض عليهم بما اختار من ممثلي المؤسسات التابعة للاتحاد وعلى الرغم من تفويضه ولكن مع العرض على مجلس إدارة الاتحاد، وأنه انفرد بالقرار وضرب بحديثهم عرض الحائط، ومن جهة أخرى يؤيد البعض تفويض المراغي بالفعل وله الأحقية بالحكم المطلق دون الرجوع إلى أي منهم.



في البداية، قال محمد سالم رئيس النقابة العامة للزراعة والري، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن عددا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد قدموا مذكرة لوزير القوى العاملة، تفيد بإيقاف اللائحة المقدمة من رئيس الاتحاد جبالي المراغي لممثلي المؤسسة الثقافية والاجتماعية، مضيفا أن مجلس إدارة الاتحاد فوض رئيس الاتحاد في الاختيار مع العرض عليهم ولكن جبالي ضرب بالكلام عرض الحائط.



وأوضح رئيس النقابة، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان هو المنوط به إصدار القرار بشأن المؤسستين لكونهما صادرين بقرار جمهوري، مضيفا أن الوزير حول الملف إلى الشؤون القانونية بالوزارة.



وأكد نائب رئيس الاتحاد، أن ما حدث خطأ جسيم من رئيس الاتحاد، مشيرا الى أن العرض على الوزير لم يكن به أمانة.



وأشار سالم، إلى أن القانون لا يعطي الحق للمراغي في اختيار ممثلي المؤسسات إلا بالرجوع لوزارة القوى العاملة، عكس الوضع في قرية الأحلام السياحية المملوكة للاتحاد.



وقال سعيد النقيب رئيس النقابة العامة الإنتاج الحربي ونائب رئيس الاتحاد، إن مجلس إدارة الاتحاد فوض الرئيس جبالي المراغي لاختيار ممثلي المؤسسات الثقافية والاجتماعية التابعة للاتحاد وقرى الأحلام المملوكة للاتحاد، مضيفا أن التفويض يعطي الجبالي الحق في الاختيار دون الرجوع أو العرض على مجلس ادارة الاتحاد.



وأكد نائب رئيس الاتحاد، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن التشكيل لم ينتهِ بعد ويجب الرجوع الى وزارة القوى العاملة، مضيفا أنه يوجد ثلاث مناديب في كل مؤسسة من خارج الاتحاد العام لعمال مصر.



وأوضح رئيس النقابة العامة، أنه من المفترض أن يرأس المؤسسة الثقافية النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد، ويرأس المؤسسة الاجتماعية النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد.



من جانبه، قال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافه والطباعه والإعلام، إن مجلس إدارة الاتحاد لعمال مصر فوض رئيس الاتحاد العام جبالي المراغي لاختيار ممثلي المؤسسات التابعة للاتحاد مثل المؤسسة الثقافية والاجتماعية.



وأكد البدوي، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن رئيس الاتحاد ضرب بالحديث عرض الحائط، وقدم لائحة لوزارة القوى العاملة بأسماء الممثلين دون الرجوع لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.



وأوضح، رئيس النقابة العامة، أن مجلس ادارة الاتحاد تقدم بمذكرة رسمية لوزير القوى العاملة، محمد سعفان، لعدم اعتماد اللائحة المقدمة من المراغي، مضيفا أن الوزير أحال الواقعة إلى الشئون القانونية وأن تدخل من الوزارة يعتبر تدخل إداري، وهو ما يخالف قانون التنظيمات النقابية الجديد 213 لسنة 2017.





