عرض مسرحية أمر تكليف في أسوان

قررت فرقة المسرح الحديث عرض مسرحية "أمر تكليف" فى محافظة اسوان ابتداء من الثلاثاء المقبل وتستمر حتى 8 أكتوبر الحالى وذلك يقصر ثقافة أسوان.



وتعرض المسرحية فى إطار مبادرة "مسرح المواجهة" التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة فى مايو الماضى بالتعاون مع إدارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لقصور الثقافة بعد تحقيق العرض نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرين خلال فترة عرضه على مسرح السلام بقصر العينى.



وتعد هذه الجولة الثانية للعرض بالمحافظات، والأولى له بمحافظات الوجه القبلى حيث يتجه العرض بعدها إلى مدينة الأقصر وذلك بالتوازى مع عرض "ولاد البلد" الذى يعرض أيضا بمدينة بنى سويف.