تكريم ومعارض وورش بقصور الثقافة المتخصصة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية الفنية بمواقع الإدارة العامة للقصور المتخصصة بالهيئة صباح أمس، بجانب تكريم فرقة الأراجوز المصري التابعة لقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة.



ففي قصر ثقافة الشرفا ناقشت الإدارة كتاب "الانتماء"، بجانب ورشة حكي بعنوان عظماء غيروا العالم بمكتبة القصر، كما أقام القصر مجموعة من المعارض لإنتاج الأقسام المختلفة "الكليم والسجاد والحصير والخزف".



كما عقد قصر ثقافة الطفل بكفر تصفا صالون ثقافي بعنوان "القدس عربية" بمدرسة كفر تصفا الإعدادية بنات تحدث خلاله محمود محمد عبدالله إمام وخطيب بالأوقاف.



يذكر أن مهرجان قرطاج لفنون العرائس بتونس كرم فرقة الأراجوز المصري والعرائس التابعة لقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة خلال حفل ختام المهرجان.