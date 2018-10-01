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محافظات

بيطري الوادي الجديد ينظم 29 ندوة لمكافحة الأمراض الوبائية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:27 ص
مبيت بيطري الوادي
"مبيت" بيطري الوادي الجديد ينظم 29 ندوة لمكافحة الأمراض الوب
منصور ابو العلمين
أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ 29 ندوة إرشادية ضمن فعاليات حملة إعلامية أطلقتها المديرية على مدار شهر سبتمر لتوعية المزارعين، ومربي الثروة الحيوانية بالأمراض الوبائية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، الدكتور شنودة توفيق، في بيان، أن الندوات جرى تنفيذها في القري والنجوع بمراكز المحافظة الخمسة، لتوعية المزارعين بطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض الوبائية، التي تصيب الثروة الحيوانية، خاصة الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، والجلد العقدي، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان مثل السل، والبروسيلا.

وأكد أن المديرية تكثف حاليًا حملات إعدام الحيوانات الضالة خاصة المصابة بمرض السعار منها في القرى القريبة من المناطق الجبلية والصحراوية وتشهد نشاطًا ملحوظًا لهذه الحيوانات خاصة الثعالب والذئاب.

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