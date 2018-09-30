وزيرا الثقافة والرياضة يفتتحان ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي

تفتتح الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة فى السابعة مساء الاثنين الاول من اكتوبر فعاليات ملتقى القاهرة الدولى الأول للمسرح الجامعى والتى تحمل اسم الفنان الكبير يحيى الفخرانى وتنظمها مؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون وذلك بمسرح القبة بجامعة القاهرة بحضور الدكتورة سمر سعيد امين عام الملتقى ومؤسسه ومديره الفنان عمرو قابيل وعدد من المسرحيين والاعلاميين والشخصيات العامة.





يبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطنى يليها فقرة فنية بعنوان (خروج النهار) يعقبها كلمات لكل من وزيرا الثقافة والشباب والرياضة ، رئيس جامعة القاهرة، مدير ومؤسس الملتقى ثم فيلم وثائقي يضم شهادات لنخبة من نجوم الفن الذين انطلقوا خلال المسرح الجامعي بعده يتم تقديم درع الملتقى للجامعات الداعمة للملتقى وتكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني.





يشار إلى أن ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى هو الأول من نوعه فى مصر وتقام فعاليات هذه الدورة بمشاركة 14 دولة عربية واجنبية هى مصر ، تونس ، السعودية ، لبنان ، المغرب ، العراق ، سلطنة عمان ، الكويت ، الأردن ، اليمن ، المكسيك ، أوكرانيا ، كندا ، استراليا ويهدف الى خلق جيل جديد من المبدعين يعمل على تطوير الحركة المسرحية الى جانب تبادل الخبرات الفنية والفكرية والثقافية.





وتستمر فعالياته حتى 7 اكتوبر وتحتضنها جامعات القاهرة والمنوفية والبريطانية ، المركز الاوليمبى ، اكاديمية طيبة ، قاعة صلاح جاهين ، مسرح وزارة الشباب والرياضة وتضم مسابقة للعروض المسرحية فى مجالات التمثيل ، الإخراج ، الديكور ، التأليف واخرى لأفضل عرض متكامل الى جانب عدة ورش متخصصة في الفنون المسرحية باشراف نخبة من المدربين الدوليين مع مجموعة من الندوات والحلقات النقاشية والبحثية تحت عنوان المسرح الجامعى .. الواقع وآفاق المستقبل وتضم لجنة تحكيم مسابقاته الدكتور عبد الله العابر رئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية ، الفنانه ماجدة منير ، المخرج حكيم حرب ، الناقد محمد الروبى والفنانة شروق محمد ( اليمن ).