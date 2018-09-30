ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

سمير رؤوف: 5 أسباب وراء خسارة البورصة 107 مليارات جنيه.. الثالث سياسي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:32 م
البورصة
البورصة
محمد صبيح
كشف سمير رؤوف، خبير أسواق المال، عن 5 أسباب وراء خسائر البورصة وسحب السيولة من السوق خلال الـ3 أشهر الأخيرة.. حيث تكبد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة خسائر رأسمالية مقدرة بنحو 107 مليارات جنيه.

وأوضح "رؤوف"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السوق سجلت قممًا تاريخية جديدة وكان حجم السيولة مرتفعًا داخل السوق؛ ما استوجب حدوث عمليات تصحيح المؤشر الرئيسي وجني أرباح، مضيفًا أن الإعلان عن برنامج الطروحات دفع المستثمرين لسحب جزء من السيولة؛ انتظارًا للطروحات الحكومية الجديدة؛ مما ساهم في الضغط علي المؤشر وفقد السيولة.

وأضاف أن عددًا من القرارات السيادية الخاصة بأموال الإخوان وحبس جمال وعلاء مبارك وهايدي راسخ والملواني وحسنين هيكل صاحب شركة القلعة وهيرميس أصاب السوق بحالة من الخوف والتوتر جراء القرارات الأخيرة.

ولفت إلى فشل صفقة ساويرس وفالكم للاستحواذ علي جلوبال تليكوم المصرية ساهم في فقد جزئي للسيولة، إضافة إلى بيع الأجانب أجزاء من المحافظ المالية بعد رفع أسعار مستويات الفائدة في تركيا لـ 24 % دفعة واحدة بواقع 6% عن الفايدة التي كان معمول بها والتي كانت قريبة من مستويات الفائدة في مصر وده حصل في معظم البورصات العربية تقريبا في نفس التوقيت.

ترشيحاتنا

الحل الأمثل لتجاعيد الوجه والرقبة

22 لاعبا في قائمة الأهلي استعدادا لوفاق سطيف

ودعًا للباسبور .. مطار بكوريا الجنوبية يستبدل جواز السفر بقزحية العين

الأرصاد تعلن عن تغيير جديد في حالة الطقس اعتبارا من الغد.. فيديو

خبيرة تجميل تكشف حقيقة إجراء الرئيس الروسي عمليات تجميل

الصور قد تورط كريستيانو.. فتاة تروي قصة اغتصابها على يد رونالدو.. والبرتغالي يرد

العلم الإسرائيلي يرفرف فوق قطر خلال أيام

تفاصيل ربط فتاة في تروسيكل والاعتداء عليها ببورسعيد

تناول 9 ملاعق أسبوعيا من هذا المكون لتعزيز العلاقة الزوجية

هدف عالمي لـ روبين فان بيرسي من ركلة حرة في الدوري الهولندي.. فيديو

فيل عملاق يدهس طفلا حاول مراقبته.. فيديو وصور مروعة

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الدولة بإعادة توزيع اختصاصات القضاء الإداري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

سامعة يا حاجة.. النوم مسموح للطلبة في مدارس الصين لهذه الأسباب .. صور

يوسف طفل الدقهلية تنبأ بوفاته على فيس بوك: عندي ثقة إني هموت صغير.. صور

بالجمال .. صبحي وأبوريدة يكرمان إنفانتنيو وأحمد في شرم الشيخ.. صور

15 فتاة يتنافسن في مسابقة ملكة جمال لبنان 2018 ..صور

فيديو

طلاب الثانوية عن التغييرات الجديدة .. منعرفش عنها حاجة! .. فيديو
الداخلية يتغلب على المقاصة بهدف في الدوري.. فيديو
الصحة: الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير السارية بالمجان ..فيديو
أحمد موسى: المستثمرون الأجانب أبقوا مليار جنيه في الخزانة العامة ..فيديو
أمجد طه: النظام القطري يخترق الحسابات الشخصية لمسئولين أجانب وعرب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟