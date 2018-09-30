سمير رؤوف: 5 أسباب وراء خسارة البورصة 107 مليارات جنيه.. الثالث سياسي

كشف سمير رؤوف، خبير أسواق المال، عن 5 أسباب وراء خسائر البورصة وسحب السيولة من السوق خلال الـ3 أشهر الأخيرة.. حيث تكبد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة خسائر رأسمالية مقدرة بنحو 107 مليارات جنيه.





وأوضح "رؤوف"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السوق سجلت قممًا تاريخية جديدة وكان حجم السيولة مرتفعًا داخل السوق؛ ما استوجب حدوث عمليات تصحيح المؤشر الرئيسي وجني أرباح، مضيفًا أن الإعلان عن برنامج الطروحات دفع المستثمرين لسحب جزء من السيولة؛ انتظارًا للطروحات الحكومية الجديدة؛ مما ساهم في الضغط علي المؤشر وفقد السيولة.





وأضاف أن عددًا من القرارات السيادية الخاصة بأموال الإخوان وحبس جمال وعلاء مبارك وهايدي راسخ والملواني وحسنين هيكل صاحب شركة القلعة وهيرميس أصاب السوق بحالة من الخوف والتوتر جراء القرارات الأخيرة.





ولفت إلى فشل صفقة ساويرس وفالكم للاستحواذ علي جلوبال تليكوم المصرية ساهم في فقد جزئي للسيولة، إضافة إلى بيع الأجانب أجزاء من المحافظ المالية بعد رفع أسعار مستويات الفائدة في تركيا لـ 24 % دفعة واحدة بواقع 6% عن الفايدة التي كان معمول بها والتي كانت قريبة من مستويات الفائدة في مصر وده حصل في معظم البورصات العربية تقريبا في نفس التوقيت.