ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ننشر أسماء الفائزين بجوائز مسابقة حسنين هيكل في الصحافة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:09 ص
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، عن أسماء الفائزين الثلاثة بجوائز هيكل التشجيعية للصحافة لعام 2018، والتي تقام للعام الثاني على التوالي‪.‬

وأقيمت الاحتفالية بمكتب الأستاذ محمد حسنين هيكل اليوم، وذلك في ذكرى ميلاده لتكريم وتشجيع إنجازات المواهب الصحفية الشابة والاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي وذلك بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة والسيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي‪.‬

وقد منحت المؤسسة 3 جوائز تشجيعية للمواهب المتميزة من الصحفيين تقديرًا لإسهاماتهم الناجحة وتقديم نموذج يحتذى به في هذا المجال، وتبلغ قيمة كل جائزة 200 ألف جنيه مصري. وقد فاز هذا العام كلًا من أحمد الدريني، ومارينا ميلاد، ومحمد خيال‪.‬

وفي هذا السياق أعربت هدايت تيمور رئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن سعادتها لأن هذه الاحتفالية من صميم أفكار الأستاذ هيكل الذي كان دائمًا ما يتطلع إلى المستقبل، مع عدم إغفال أهمية الدروس المستفادة من التاريخ، ومشددة على المسؤولية العظيمة التي تقع على عائق هذه المواهب الصحفية الشابة، فهم صناع المستقبل‪.‬

وقد نشأت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عام 2007 بغرض المساهمة الفعالة في تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره، وتعريفهم بآخر التطورات في الصحافة العالمية، مع التركيز بشكل خاص على الأجيال الشابة من الصحفيين وتشجيع ورعاية الحوار وتبادل الخبرات بين الصحفيين في مصر والعالم، وكذلك تقديم الدعم الفني لشتى المؤسسات الصحفية الناشئة‪.‬

وتهدف مؤسسة محمد حسنين هيكل من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين شباب وشابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال عام 2017 على أن تكون هذه الجوائز عونًا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة كل ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.

وضمت قائمة الفائزين أحمد الدريني من "المصري اليوم" وماريان ميلاد من "مصراوي".

والفائزون بالجائزة في عامها الثاني هم: الزميل محمد خيال، الصحفي المتخصص في شئون الحركات الإسلامية بجريدة "الشروق" عن عمله المميز في تغطية الأحداث المحلية والإقليمية، والزميل أحمد الدريني، الصحفي بجريدة "المصري اليوم" عن عمله المميز في التحقيقات، والزميلة ماريان ميلاد، الصحفية بموقع "مصراوي" عن عملها المميز في التحقيقات.

وسلمت السيدة هدايت تيمور، قرينة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، الجوائز للفائزين الثلاثة، في حفل أقامته المؤسسة بمقرها بالدقي.
ننشر أسماء الفائزين بجوائز مسابقة حسنين هيكل في الصحافة
ننشر أسماء الفائزين بجوائز مسابقة حسنين هيكل في الصحافة

ترشيحاتنا

15 فتاة تتنافسن في مسابقة ملكة جمال لبنان 2018 ..صور

حبس مدرسة وزوجها لاستيلائهم على 480 ألف جنيه من المواطنين

اعتداء على سائق تاكسى بالسلاح النارى أعلى كوبري.. فيديو

ضبط 1014 قضية تموينية خلال 24 ساعة

Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور

رحل في صمت.. صفوت عبد الحليم المايسترو الصغير.. حصل على 50 جنيها بسبب إنذار

وائل رياض: لم أفكر في الانتقام من الأهلي.. فيديو

فيديوجراف| قصة طفلة عمرها 6 سنوات ظلت تخدم والدها القعيد بعد هروب والدتها

الأهلي يكشف تفاصيل أزمة طفلة السباحة

كلوب يوضح سبب الاحتفال مع محمد صلاح في مباراة تشيلسي

أمير كرارة لإدارة مهرجان الجونة: أنتظر موقفا تجاه هند موسى

النقل: تصميم قطار بدورين خلال المرحلة المقبلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

فيديو

ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو
طرح البرومو الدعائي لفيلم Titans
سيد الطيب: الوضع الحالي للقومية للأسمنت ضعيف.. والخسائر مستمرة .. فيديو
طلاب الثانوية عن التغييرات الجديدة .. منعرفش عنها حاجة! .. فيديو
الداخلية يتغلب على المقاصة بهدف في الدوري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟