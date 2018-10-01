ننشر أسماء الفائزين بجوائز مسابقة حسنين هيكل في الصحافة

أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، عن أسماء الفائزين الثلاثة بجوائز هيكل التشجيعية للصحافة لعام 2018، والتي تقام للعام الثاني على التوالي‪.‬



وأقيمت الاحتفالية بمكتب الأستاذ محمد حسنين هيكل اليوم، وذلك في ذكرى ميلاده لتكريم وتشجيع إنجازات المواهب الصحفية الشابة والاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي وذلك بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة والسيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي‪.‬



وقد منحت المؤسسة 3 جوائز تشجيعية للمواهب المتميزة من الصحفيين تقديرًا لإسهاماتهم الناجحة وتقديم نموذج يحتذى به في هذا المجال، وتبلغ قيمة كل جائزة 200 ألف جنيه مصري. وقد فاز هذا العام كلًا من أحمد الدريني، ومارينا ميلاد، ومحمد خيال‪.‬



وفي هذا السياق أعربت هدايت تيمور رئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن سعادتها لأن هذه الاحتفالية من صميم أفكار الأستاذ هيكل الذي كان دائمًا ما يتطلع إلى المستقبل، مع عدم إغفال أهمية الدروس المستفادة من التاريخ، ومشددة على المسؤولية العظيمة التي تقع على عائق هذه المواهب الصحفية الشابة، فهم صناع المستقبل‪.‬



وقد نشأت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عام 2007 بغرض المساهمة الفعالة في تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره، وتعريفهم بآخر التطورات في الصحافة العالمية، مع التركيز بشكل خاص على الأجيال الشابة من الصحفيين وتشجيع ورعاية الحوار وتبادل الخبرات بين الصحفيين في مصر والعالم، وكذلك تقديم الدعم الفني لشتى المؤسسات الصحفية الناشئة‪.‬



وتهدف مؤسسة محمد حسنين هيكل من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين شباب وشابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال عام 2017 على أن تكون هذه الجوائز عونًا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة كل ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.



وضمت قائمة الفائزين أحمد الدريني من "المصري اليوم" وماريان ميلاد من "مصراوي".



والفائزون بالجائزة في عامها الثاني هم: الزميل محمد خيال، الصحفي المتخصص في شئون الحركات الإسلامية بجريدة "الشروق" عن عمله المميز في تغطية الأحداث المحلية والإقليمية، والزميل أحمد الدريني، الصحفي بجريدة "المصري اليوم" عن عمله المميز في التحقيقات، والزميلة ماريان ميلاد، الصحفية بموقع "مصراوي" عن عملها المميز في التحقيقات.



وسلمت السيدة هدايت تيمور، قرينة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، الجوائز للفائزين الثلاثة، في حفل أقامته المؤسسة بمقرها بالدقي.

