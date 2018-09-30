ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

عميد زراعة عين شمس يهدي 100 عامل شهادة أمان

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:37 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
أهدى الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، ١٠٠ عامل من العمالة المؤقتة بالكلية شهادة أمان، وذلك فى إطار احتفالات كلية الزراعة جامعة عين شمس باليوبيل الماسى لها، ومرور ٧٥ عاما على إنشائها.

وأكد الدكتور أحمد جلال، أنه أهدى ١٠٠ عامل شهادة أمان، ببقيمة إجمالية 65 الف جنيه، بالجهود الذاتية، وذلك تطبيقا لمبدأ التكافل واستشعارا من إدارة الكلية بمسئوليتها تجاه أبنائها العاملين.

حضر الاحتفالية الدكتور شوقى سليم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عصام السحار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد السيد أمين عام الكلية.

ترشيحاتنا

خانت زوجها مع ابن خاله.. القصة الكاملة للعثور على قتيل في ترعة بالفيوم

الحل الأمثل لتجاعيد الوجه والرقبة

وسقطت أغلى طائرة في التاريخ.. قصة انهيار الشبح الأمريكية للمرة الأولى

رئيس القومية للأسمنت: 861 مليون جنيه خسائر الشركة هذا العام.. فيديو

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الدولة بإعادة توزيع اختصاصات القضاء الإداري

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة

سامعة يا حاجة.. النوم مسموح للطلبة في مدارس الصين لهذه الأسباب .. صور

صدمة للأهلي قبل مباراة وفاق سطيف الثلاثاء المقبل

الأهلي يكتسح أويلرز التنزاني بتصفيات أفريقيا لرجال السلة

فيل عملاق يدهس طفلا حاول مراقبته.. فيديو وصور مروعة

بالجمال .. صبحي وأبوريدة يكرمان إنفانتنيو وأحمد في شرم الشيخ.. صور

وفاة صفوت عبدالحليم نجم وسط الأهلي السابق فى حريق بمنزله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

سامعة يا حاجة.. النوم مسموح للطلبة في مدارس الصين لهذه الأسباب .. صور

يوسف طفل الدقهلية تنبأ بوفاته على فيس بوك: عندي ثقة إني هموت صغير.. صور

بالجمال .. صبحي وأبوريدة يكرمان إنفانتنيو وأحمد في شرم الشيخ.. صور

15 فتاة يتنافسن في مسابقة ملكة جمال لبنان 2018 ..صور

فيديو

طلاب الثانوية عن التغييرات الجديدة .. منعرفش عنها حاجة! .. فيديو
الداخلية يتغلب على المقاصة بهدف في الدوري.. فيديو
الصحة: الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير السارية بالمجان ..فيديو
أحمد موسى: المستثمرون الأجانب أبقوا مليار جنيه في الخزانة العامة ..فيديو
أمجد طه: النظام القطري يخترق الحسابات الشخصية لمسئولين أجانب وعرب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟