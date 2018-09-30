عميد زراعة عين شمس يهدي 100 عامل شهادة أمان

أهدى الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، ١٠٠ عامل من العمالة المؤقتة بالكلية شهادة أمان، وذلك فى إطار احتفالات كلية الزراعة جامعة عين شمس باليوبيل الماسى لها، ومرور ٧٥ عاما على إنشائها.



وأكد الدكتور أحمد جلال، أنه أهدى ١٠٠ عامل شهادة أمان، ببقيمة إجمالية 65 الف جنيه، بالجهود الذاتية، وذلك تطبيقا لمبدأ التكافل واستشعارا من إدارة الكلية بمسئوليتها تجاه أبنائها العاملين.



حضر الاحتفالية الدكتور شوقى سليم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عصام السحار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد السيد أمين عام الكلية.



