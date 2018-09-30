رياضة البرلمان تكشف أسماء الدول المشاركة في الملف الثلاثي لتنظيم مونديال 2030

أشاد النائب رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بدعوة اتحاد شمال إفريقيا لإعداد ملف ثلاثي لتنظيم مونديال 2030، مشيرا إلى ضرورة أن تكون مصر طرفا في هذا الملف ما دام الأمر يخص دول شمال إفريقيا، خاصة أن المغرب سبق لها تقديم ملف لتنظيم كأس العالم ولم تنجح، وكذلك مصر قدمت ملفا لتنظيم كأس العالم ولم تنجح أيضا.



وطالب الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة ان يضم هذا الملف لتنظيم مونديال 2030 كلا من مصر والمغرب وتونس، وإذا كانت هناك النية لتوسيع هذا الملف فيجب ان يشمل دول شمال أفريقيا وهي مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا.



وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إلى أن التنظيم المشترك لمونديال كأس العالم أصبح أمرا حتميا، خاصة فى ظل توقع زيادة عدد المنتخبات المشاركة فى كأس العالم إلى 48 منتخبا من مختلف قارات العالم ، وبالتالى فإن التنظيم المشترك لدول شمال أفريقيا سيقوى الملف العربى ، ويجعله "مونديال" بصبغة عربية.



وطالب بضرورة توافر النية الصادقة والتعاون المشترك بين دول شمال أفريقيا لتنظيم مونديال كأس العالم عام 2030 ، مؤكدا على أن التنظيم المشترك سيساهم فى تقوية العلاقات بين الدول العربية.



وكان اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا برئاسة وديع الجريء، عقد اليوم الأحد، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فى شرم الشيخ بحضور المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وبقية رؤساء اتحادات شمال إفريقيا من تونس والجزائر والمغرب وليبيا.



وجاءت أبرز قرارات المكتب التنفيذي على النحو الآتى:

١- الموافقة المبدئية على التنقل الحر للاعبين بين مختلف بلدان منطقة شمال إفريقيا، على أن يتخذ القرار النهائي في جلسة تعقد نهاية شهر نوفمبر المقبل.



٢- الموافقة المبدئية على اتفاقية تعاون وتبادل حكام بين مختلف اتحادات شمال إفريقيا، على أن يتم تأكيده في اجتماع أواخر شهر نوفمبر القادم هذا، وقد بادرت كل من الجامعة التونسية والاتحاد المصري بالتوقيع الرسمي لاتفاقية التعاون باعتبار انطلاقها منذ مدة في دراسة مختلف جوانبه والموافقة على بنوده.



٣- تبنى المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا فكرة إعداد ملف ثلاثي لتنظيم كأس العالم 2030، مع التأكيد أن يقدم كل رئيس اتحاد وطني هذا المقترح للسلطات الوطنية المعنية بهذا الأمر، ومراجعة المكتب التنفيذي في الأمر خلال الجلسة القادمة.