النقل : السكك الحديدية تظهر بشكل مختلف في 2020

أكد الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل، أن الوزارة تسعى جاهدة من أجل توفير سبل الراحة الكاملة للمواطنين.



وأضاف شعث في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "الحياة في مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة " أن" 2020" هو عام ظهور السكك الحديدية بشكل مختلف لم نره من قبل ، مضيفا ان وزارة النقل تواجه أزمات كثيرة بسبب القطارات القديمة التي تستهلك وقتا طويلا وتستنزف صيانات كثيرة .



وأوضح أن وزارة النقل أحدثت طفرة تاريخية ، داخل منظومة السكك الحديدية والتعاقد على صفقات لم تحدث من قبل .