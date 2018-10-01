القومي للمسرح يناقش العرض المسرحي حدث في بلاد السعادة

يقيم المركز القومى للمسرح مساء الجمعة المقبلة، ندوة لمناقشة العرض المسرحى "حدث في بلاد السعادة"، بمسرح السلام بشارع قصر العيني عقب انتهاء العرض مباشرة.



يأتي ذلك فى إطار الندوات التطبيقية الشهرية لعروض البيت الفنى للمسرح التى ينظمها المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.



يتحدث في الندوة الناقد المسرحي أحمد خميس، والكاتبة المسرحية والناقدة صفاء البيلي، ويدير الندوة الباحث المسرحي علي داوود.