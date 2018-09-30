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أخبار العالم

ولي العهد السعودي يغادر الكويت عقب زيارة قصيرة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:38 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي يغادر الكويت
شريف سيد
غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأراضي الكويتية، وذلك عقب لقائه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وكان ولي العهد السعودي وصل إلى الأراضي الكويتية منذ ساعات قليلة في زيارة قصيرة ألتقى خلالها أمير الكويت، وعدد من المسئولين الكويتيين.

واحتفلت الكويت بزيارة الأمير محمد بن سلمان، حيث رافقته الخيول إلى قصر بيان، حيث ألتقى أمير الكويت، وذلك وسط احتفاء من قبل وسائل الإعلام الكويتية.

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