رئيس حي شرق مدينة نصر يكشف تفاصيل تطوير شارع الضغط العالي

كشف المهندس مصطفى عبد العزيز، رئيس حي شرق مدينة نصر، عن تفاصيل مشروع تطوير ورفع كفاء شارع الضغط العالي امتداد الطوب الرملي ومدخل الواحة.



وأعلن رئيس الحي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تم رفع ما يزيد على 250 طنا من المخلفات المتراكمة منذ أكثر من 15 سنة بالشارع، بالتعاون مع المجتمع المدني وشباب المنطقة الذين وفروا عددًا من 20 سيارة نقل و5 لوادر لرفع المخلفات.



وأشار "عبد العزيز"، إلى أن كمية المخلفات التي تُرفع الآن ستستمر لعدة أيام نظرا لكثرة الكميات، كما أكد على أن الحي يعمل بالتنسيق مع هيئة النظافة لتشجير وتجميل الشارع مع تغيير المصابيح بالكامل في الشارع المذكور، وإنارة شوارع منطقة الواحة.



كما أوضح أنه سيتم فتح عدد من الشوارع المغلقة بعد الانتهاء من هذا الشارع بالتعاون مع شباب الحي.