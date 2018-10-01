نجلاء بدر تبدأ تصوير دورها فى البيت الأبيض

تعقد الفنانة نجلا بدر جلسات عمل مستمرة مع المؤلف محمد رجاء من أجل الوقوف على بعض تفاصيل دورها فى مسلسل "البيت الأبيض" والذى يشاركها البطولة فيه خالد الصاوى ونبيل الحلفاوى وتأليف محمد رجاء ومن المقرر ان تعلن الشركة المنتجة عن مخرج العمل خلال الأيام القليلة المقبلة للبدء فى التصوير خلال الأيام المقبلة.



من ناحية أخرى تنتظر نجلاء عرض الجزء الخاص بها فى مسلسل "نصيبى وقسمتك" و التى تحمل اسم "بحبك باستمرار" خلال الأيام القليلة المقبلة، ويشارك في بطولتها أحمد صلاح حسني وهبة عبد العزيز وسارة نخلة وجلال الزكى وإخراج أحمد صالح.



وشاركت نجلاء بدر فى مسلسلين خلال شهر رمضان الماضى وهما "أمر واقع" مع كريم فهمى وريم مصطفى وأحمد وفيق وخالد الحلفاوى وأحمد فتحى ونهى عابدين ودينا فؤاد وآخرين، و"لدينا أقوال أخرى" مع يسرا وشيرين رضا وأحمد حاتم ومحمد شاهين ونهى عابدين وتأليف عبد الله حسن وأمين جمال وخالد أبو بكر وإبراهيم محسن وإخراج محمد على.

