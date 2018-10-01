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مرأة

احمى نفسك من السكر بهذه الأعشاب

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:50 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
أعشاب ومكملات غذائية التي يجب عليك الاحتفاظ بها دائما فى مطبخك وتناولها باستمرار فهى تعمل على ضبط السكر فى الدم وتبقيه تحت السيطرة إليك أبرز تلك المكملات والأعشاب يقدمها موقع هيلث ادخليها ضمن نظامك الغذائى لضبط مستوى السكر فى الدم وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

- المغنيسيوم 
نقصه يتسبب فى اضطراب معدل السكر فى الدم لذا يجب على مرضى السكر استهلاك الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل اللفت ، والسبانخ ، والموز ، والتوت ، والتين ، والبقوليات مثل الفاصوليا السوداء ، والفاصوليا ، والحمص ، والقرنبيط ، والبازلاء ، والملفوف ، والتونة ، والسلمون ، وما إلى ذلك فهم لا يحتاجون بعد ذلك إلى استهلاك مكملات للمغنيسيوم.

- الجينسنج 
عشبة صينية لها خصائص مذهلة فهي تعزز المناعة وتساعد مرضى السكري عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات من قبل الجسم لديه القدرة على خفض نسبة السكر في الدم بنسبة 15-20 في المائة.

-بذور الحلبة
كشفت دراسة أن الأشخاص الذين استهلكوا 25 % من بذور الحلبة يوميا كانوا يسيطرون على نسبة السكر في الدم.

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