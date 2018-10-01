ضبط 1014 قضية تموينية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن عدة حملات تفتيشية لمتابعة الأسواق .



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1014 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها "مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم ، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية".



يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.